نجران 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بنجران عن موعد بدء التسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 18 /12 / 1443 هـ ، وينتهي يوم الخميس 22 / 12 / 1443 هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضح عميد الكلية محمد بن علي الصقري، أن التقديم لمرحلة البكالوريوس سيكون إلكترونياً في التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي التي تشمل : الإدارة العامة، وهندسة الحاسب "برمجيات"، وقوى وآلات كهربائية، ودعم نظم الشبكات والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن القبول واستكمال الإجراءات للمرشحين سيكون بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وذلك بعد إشعارهم من خلال الرسائل النصية الإلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب .//انتهى//15:46ت م0103