جدة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:"بيان من الديوان الملكي"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //15:48ت م0104