عام / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي
الأحد 1443/11/20 هـ الموافق 2022/06/19 م واس
جدة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
15:48ت م
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