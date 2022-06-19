مكة المكرمة في 20 ذو القعدة 1443 ه الموافق 19 يونيو 2022 م واسنوه نائب رئيس مكتب شؤون حجاج تايلاند بصري تاتيف بمستوى التجهيزات التي تستقبل بها المملكة حجاج بلاده خلال حج هذا العام 1443هـ، حيث وصل أول فوج منهم إلى مكة المكرمة قادمين من المدينة المنورة.وأكد أن حجاج بلاده أعربوا عن تقديرهم العالي للمملكة، التي لم تدخر جهدا في توفير كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في طمأنينة حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، وهم يحملون آيات الشكر الامتنان، لمستوى التنظيم واستقبال المسؤولين في شركة مطوفي جنوب شرق آسيا.من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا المشرف على مجلس حجاج الصين وتايلاند والفلبين المطوف محمود دمنهوري أن الشركة تعمل على تطبيق أعلى المعايير التي وضعتها الجهات المختصة لتحقيق التزام الحجاج بجداول وأوقات تحرك الأفواج في المشاعر المقدسة، بما يكفل التيسير على ضيوف الرحمن ويحقق سلامة الجميع، والحرص على إخراج موسم حج خال من الحوادث والأمراض والأوبئة.// انتهى//16:04ت م0106