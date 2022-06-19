الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة الطاقة والصناعة -إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، ناقشت خلاله ما أحيل لها من المجلس من موضوعات لمناقشتها، وتقديم تقاريرها حيالها.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، المتعلق بأداء الوزارة خلال عام التقرير.وبحثت خلال الاجتماع الإنجازات التي حققتها الوزارة, بالإضافة إلى ما يتعلق بالقوى البشرية في وزارة الطاقة، والمبادرات المستهدف تحقيقها خلال عام التقرير، ومستوى الإنجاز لها, كما ناقشت اللجنة مستوى الدعم والتمكين المقدم للوزارة لتذليل الصعوبات والتحديات وتخطيها مستقبلًا.يذكر أن لجنة الطاقة والصناعة ضمن اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، وتدرس الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة باختصاصاتها.// انتهى //16:26ت م0115