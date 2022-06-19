القاهرة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قمة ثلاثية ضمت كلًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، في مدينة شرم الشيخ.ورحب القادة الثلاثة خلال الاجتماع بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبحرين والأردن، والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.// انتهى //16:27ت م0116