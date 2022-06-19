جدة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسجذب جناح الطيور النادرة في منطقة جدة جنغل أنظار زوار موسم جدة بأكثر من 200 طير نادر من جميع الفصائل وأجملها في العالم.وتزين الجناح الذي يحتضن الطيور في خيمة مغلقة بسعادة الأطفال الذين يستمتعون بمشاهدة الطيور النادرة، خصوصاً طائر الببغاء الناطق، الذي رسم البهجة على الزوار بتقليده لأصوات الزوار.ويشرف على الجناح مجموعة من الشابات والشباب المختصين بتربية الطيور، والاعتناء فيها، وتعريف الزوار بجميع خصائصها وفصائلها، وأحد هؤلاء الشباب هو عدنان هزاع الذي قضى نصف عمره في التعايش مع الطيور والاهتمام بها وتغذيتها، حيث يؤكد أنه يقضي وقته مع الطيور منذ أكثر من 12 عاما.وأوضح أن الفعاليات الترفيهية أضافت له الخبرة ومنحته تجربة ممتعة عبر تعريف الزوار بكل ما يخص عالم الطيور، مؤكداً أن مجال العناية بالطيور هي موهبة تكفل للشخص التعلق بها بشكل كبير.// انتهى //16:29ت م0117