القاهرة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، توافق الدول العربية على تنفيذ أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية.وقال خطابي في تصريح له على هامش اجتماع خبراء الإعلاميين المعني بخطة عمل الإستراتيجية الإعلامية العربية المنعقد حاليًا بمقر الجامعة العربية: إن هناك نشاطًا كبيرًا فيما يتعلق بتنفيذ بنود الإستراتيجية الإعلامية العربية، وكل القضايا المدرجة على بنودها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية بوصفها أهم أولوية في العمل الإعلامي العربي المشترك.وأشار إلى أن مناقشات اليوم كانت بناءة من حيث تحديد الرؤية للتحرك تجاه القضية الفلسطينية, وكذلك كل القضايا والمحاور المتعلقة بتلك الإستراتيجية، بما فيها محاربة الإرهاب والفكر المتطرف والدفاع عن مبادئ التسامح والعيش المشترك وصقل المهارات الإعلامية والصحفية وإنتاج أعمال من شأنها إبراز الحضور الإعلامي العربي على المستوى الدولي.// انتهى //16:29ت م0118