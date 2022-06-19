مكة المكرمة في 20 ذو القعدة 1443 ه الموافق 19 يونيو 2022 م واسجند مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة أكثر من ( 600 ) مرشد تم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443 ه بمكة المكرمة .وأوضح مدير المكتب عبدالله سندي أن استعدادات موسم حج هذا العام ، انطلقت منذ وقت مبكر، حيث تم وضع الخطط التشغيلية بما يتواكب مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن , مبينا أن المكتب يعمل بكوادر بشرية سعودية مؤهلة ومدربة ، حيث تم تقديم الدورات التدريبة والتأهيلية للإداريين والمرشدين ، إضافة إلى تخصيص أماكن مهيأة ومجهزة لتجمعهم داخل المحطات الخارجية لاستقبال حافلات الحجيج وتقديم الخدمة لهم .وأفاد أن المكتب يعمل بمنظومة رقمية متطورة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن لافتا النظر إلى أنه تم دعم المرشدين بأجهزة لوحية ذكية تبلغ 66 جهاز تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة والتي تستخدم في رحلة ايصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى ايصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة في الوقت الزمني المحددوأوضح أن رحلة المرشد تبدأ عند وصول الحافلة واستلام بياناتها ومن ثم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة حسب حالة الذروة داخل المحطات ، ومن ثم يتم استلام "إثبات المغادرة" والانطلاق بعد ذلك لمقر سكن الحجاج على مسار الرحلة الالكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة ، والذي تتم متابعة مساره لحظة الانطلاق وحتى الوصول ، عبر شاشات لوحية ذكية في مركز المتابعة والتحكم " أرشدني " الخاص بالمكتب .// انتهى//16:31ت م0119