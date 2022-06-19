الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة مع سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.وأشاد رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بعمق العلاقات التي تربط بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بالعمل البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي، مؤكدًا أهمية الدفع بالعمل على تعزيز العلاقات إلى أفاق أوسع بين البلدين في مختلف المجالات.من جانبه أشاد السفير الإندونيسي لدى المملكة بمستوى العلاقات المتميزة بين المملكة وإندونيسيا، في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك في المجالات البرلمانية وتبادل الزيارات بين مسؤولي المجلسين، ولجان الصداقة البرلمانية.تجدر الإشارة إلى أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //16:39ت م0120