دكا 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسوثقت عدسة "واس" العديد من المراحل التي ينهي من خلالها حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية إجراءات سفرهم إلى المملكة لإداء مناسك حج هذا العام 1443هـ، وذلك ضمن مبادرة "طريق مكة" التي تسهم بدورها في التيسير على ضيوف الرحمن.وتشتمل مراحل إنهاء الإجراءات على مطابقة شروطِ ومواصفات السفر من اشتراطات صحية وعامل السن وغيرها من الشروط، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وصولًا إلى استقبال الحجاج في صالة المبادرة والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة.وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان أن المملكة ممثلة بسفارتها في جمهورية بنغلاديش الشعبية تسعى لتذليل أي عقبات يمكن أن تصادف الحجاج خلال إنهاء إجراءات سفرهم لإداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن التجهيزات لمبادرة طريق مكة بدأت مُنذ أشهر من خلال التواصل مع الجهات المعنية من الجانبين للتسهيل للمستفيدين من مبادرة طريق مكة.// انتهى //16:42ت م0121