الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسالتقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بمكتبه اليوم بمعالي رئيس الأركان الجوية البريطانية الفريق أول جوي السير مايك ويجستون.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.// انتهى //16:49ت م0124