الظهران 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان (سيدي بوسعيد) العالمي للشعر في تونس، خلال الفترة من 16 – 19 يونيو 2022م الجاري، حيث شكّل مشروع "جسور" الذي يأتي بدعم من (إثراء)، عصب مشاركة الوفد السعودي، بعد أن تصدّر المشروع مبادرات الشعر العربي المترجم؛ لاعتباره الأول من نوعه في العالم العربي، بعد طباعة 4 مجموعات شعرية مترجمة من اللغة العربية إلى الفرنسية، وأنطولوجيا لـ 43 شاعرًا وشاعرة موجودين في المهرجان العالمي، إلى جانب حضور الناشر الفرنسي والمترجم لمحتوى المشروع .وتمثّلت المشاركة بعرض مشروع "جسور"، الذي يأتي ضمن البرنامج الوطني "دعم المحتوى العربي" وذلك بعرض وإلقاء العديد من أبيات الشعر المترجم، التي تهدف إلى تنمية صناعة المحتوى المحلي وتعزيز فرصه في السعودية في شتى القطاعات الثقافية والإبداعية، في حين عُرضت دواوين الشعر المترجمة في سوق الشعر ضمن فعاليات المهرجان، حيث حظيت باهتمام العديد من الشعراء العالميين، لاسيما أن ترجمتها إلى اللغة الفرنسية كانت محور لفت الأنظار للعديد من المهتمين في الشعر العالمي .وأوضح المشرف العام على مبادرة "دعم المحتوى العربي" طارق الخواجي، أن حضور إحدى مشاريع المبادرة يشكّل حالة ثقافية جديدة للشعر السعودي، الذي أصبح حاضرًا على خارطة الشعر العالمي، لاسيما أن ترجمة الشعر العربي تتطلب مزيدًا من الجهود، وتصنّف بأنها أحد ركائز البناء الفنّي القائم على التحولات الجذرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ضمن الحراك الثقافي المتسارع .// انتهى //16:52ت م0125