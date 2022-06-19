القاهرة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واستعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" دورتها العشرين غدًا بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين للبرلمان العربي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وستناقش اللجنة على مدى يومين التقرير الأول المقدم من موريتانيا تنفيذًا للمادة "48" من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتدابير التي اتُّخِذت لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان.// انتهى //16:55ت م0126