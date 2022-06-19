الخرطوم 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسافتتح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري بمقر المنظمة بالخرطوم وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول استخدام البرمجيات الإحصائية في التحليل الإحصائي المتقدم، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، لفائدة العاملين في المكاتب الإحصائية الوطنية العربية ووزارات الزراعة المعنية بمعالجة وتحليل البيانات الزراعية والسمكية.وتهدف الورشة التي تستمر لمدة خمسة أيامٍ إلى تعزيز قدرات المشاركين باستخدام برامج التحليل بصورة جيدة، والقيام بإجراء عمليات التحليل الإحصائي على البيانات، وفهم معناها ووصفها بطريقة إحصائية سليمة، وإعداد التقارير الإحصائية.وتغطي الورشة عدداً من الموضوعات تشمل مقدمة عن برنامجي SPSS، STATA ومميزات كل منهما في إجراء التحليل الإحصائي، الخطوات الأساسية لاستخدام برنامجي SPSS و STATA في التحليل، التعريف بأهم الأوامر المستخدمة لتعريف البيانات ومتغيراتها، ووصفها وإعادة تصنيفها وإنشاء متغيرات جديدة، كيفية إنشاء الجداول وإعداد إجراءات التحليل الإحصائي البسيط والتعامل مع المخرجات، كيفية الاستفادة من نتائج التحليل لتقدير المؤشرات المستهدفة المرتبطة بالمتغيرات الخاصة بأداء القطاع الزراعي، وطريقة إعداد التقارير الإحصائية.// انتهى //17:19ت م0128