الخرطوم 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسحذر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس، من خطر الجوع الذي يهدد الملايين من السودانيين جراء العنف في إقليم دارفور، مطالباً بزيادة المساعدات الدولية للبلاد.وأوضح في تصريح له اليوم أن "مزيج العنف في دارفور والمناطق الأخرى، مع الأزمة السياسية والاقتصادية، والآثار المناخية، وسوء المحاصيل يهدد 40% من سكان السودان بالجوع"، مطالباً بالمزيد من المساعدات الإنسانية الدولية.// انتهى //17:36ت م0129