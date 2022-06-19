الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واساستضافت جامعة الفيصل اليوم المنتدى العربي للوكالة العالمية لتصنيف الجامعات (QS) 2023 في قاعة الأمير سلطان بالفيصلية للاحتفال بالنجاح العربي لتصنيفات (QS) لأفضل الجامعات في العالم والتي تم إصدارها مؤخرًا.حيث دخلت 80 جامعة عربية ضمن التصنيف وقدمت المملكة العربية السعودية أداءً متميزاً في تصنيفات هذا العام من بين جامعاتها الـ 16 المدرجة والتي من أبرزها جامعة الملك عبدالعزيز التي تصدرت الجامعات السعودية والعربية ، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، كما دخلت جامعتا الفيصل، والحدود الشمالية التصنيف.وأوضح المدير الإقليمي لـ (كيو إس) في الشرق الأوسط أشوين فرنانديز في كلمة ألقاها في هذا الحدث قائلاً: “نحن سعيدون جدًا لوجودنا في الرياض لتعزيز علاقتنا مع الجامعات الإقليمية وأهني الجامعات العربية على تحقيقها مراكز متقدمة في هذا التصنيف العالمي، والجامعات السعودية على وجه الخصوص ، التي قدمت الأفضل في هذا الإصدار من التصنيف ، يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهي خطوة عظيمة تستحق الثناء نحو كونها قوة معرفية عظمى".ويُعد تصنيف QS تصنيفاً مهماً لتقييم الجامعات وفق عدد من المعايير، حيث يأتي أهمها السمعة، التي يتم احتسابها ضمن أكبر استبيان لآراء الأكاديميين حول العالم، وذلك بإرساله لأكثر من 130 ألف خبير.// انتهى //17:50ت م0133