الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واساحتفل معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأكاديمية المالية اليوم بـتخريج 132 متدرباً في برنامجَيْ شهادات دبلوم أعضاء وأمناء مجالس الإدارات، حيث ضمت دفعة الخريجين 100 عضو مجلس إدارة معتمد، و23 أمين مجلس إدارة معتمد، و10 مديرين حصلوا جميعهم على شهادة الدبلوم.وأكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز خلال كلمته الافتتاحية أن الشراكة بين المعهد والأكاديمية ناجحة ومهمة، حيث اختصرت المسافات التي كان يتكبدها المتدربون ليكونوا مؤهلين وفقاً للمعايير العالمية، مشيراً إلى أن هناك 250 متدرباً يشقون طريقهم لإتمام البرنامجين بنجاح، وبالتالي رفد الشركات المدرجة بمواهب وخبرات وطنية معتمدة.وأضاف أن هيئة السوق المالية تتطلع لإيجاد بيئة استثمارية مناسبة، وتعزيز الثقة ومعايير الشفافية في جميع الشركات المدرجة، وحماية المستثمرين وأصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن نجاحالمتدربين وتخرجهم إنجاز مهم ومثال حقيقي على كيفية زيادة المملكة لقدرتها التنافسية العالمية، فضلاً عن الإسهام في تعزيز الاستدامة والازدهار الاقتصادي في المملكة وعبر دول الخليج.من جهته, أكد المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن الأكاديمية تطمح إلى تمكين القطاع المالي السعودي من خلال توفير مزيج فريد من المعرفة المتنوعة والتطوير المهني، وتشجيع الكفاءة والفعالية من خلال برامج تدريبية متميزة للغاية، مع التركيز على قياس الأثر المتوقع خلال السنوات القادمة.من جانبها, أشارت المدير التنفيذي للمعهد جين فالس إلى أن المشهد العام المتطور للأعمال، خصوصاً في أعقاب الجائحة العالمية، زاد التركيز على التطوير المهني، لا سيما فيما يتعلق بالمناصب القيادية مثل أعضاء وأمناء مجالس الإدارات, وفي حين يتطلب المشهد المتغير مزيداً من المرونة، فقد اكتسب الارتقاء بالمهارات ومواكبة التطورات أهمية بالغة.وبين أن الدور المحوري لأعضاء مجالس الإدارات في التوجيه والتخطيط الإستراتيجي للمؤسسات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.وتعد هذه الدفعة الثانية من خريجي برنامجَيْ شهادات أعضاء وأمناء مجالس الإدارات وأول حفل تخرج حضوري منذ انطلاق البرامج عام 2019. وتشكل الأكاديمية المالية الجهة المانحة لجميع برامج الشهادات التي يقدمها المعهد، الذي يعد مؤسسة غير ربحية توجه أعضاء مجالس إدارات المؤسسات نحو اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق حوكمة فعالة للشركات والمحافظة عليها.// انتهى //17:51ت م0134