سكاكا 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسعقد مجلس جامعة الجوف جلسته الثامنة للعام الجامعي 1443هـ، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وحضور أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ ما يلزم حيالها، من بينها: الموافقة على التحول للفصول الثلاثة ابتداءً من العام الجامعي القادم 1444هـ، والتوصية بالموافقة على برنامج التدريس التعاوني المحلي والدولي للدراسات العليا، والتوصية بالموافقة على استحداث برنامج الماجستير في علوم المختبرات، كما وافق المجلس على التقويم الجامعي للعام1444هـ، وعدد من الموضوعات الإدارية والأكاديمية.// انتهى //17:51ت م0135