عام / مجلس جامعة الجوف يقر التحول إلى الفصول الثلاثة ابتداءً من العام الجامعي القادم
الأحد 1443/11/20 هـ الموافق 2022/06/19 م واس
سكاكا 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واس
عقد مجلس جامعة الجوف جلسته الثامنة للعام الجامعي 1443هـ، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وحضور أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ ما يلزم حيالها، من بينها: الموافقة على التحول للفصول الثلاثة ابتداءً من العام الجامعي القادم 1444هـ، والتوصية بالموافقة على برنامج التدريس التعاوني المحلي والدولي للدراسات العليا، والتوصية بالموافقة على استحداث برنامج الماجستير في علوم المختبرات، كما وافق المجلس على التقويم الجامعي للعام1444هـ، وعدد من الموضوعات الإدارية والأكاديمية.
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17:51ت م
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