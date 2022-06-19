القاهرة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم فعاليات الندوة الـ"26" لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية التي تعقد بعنوان "أنسب أسلوب لتخطيط وتنفيذ التدريب المشترك بين الدول العربية الشقيقة في ظل عقيدة تدريبية موحدة للقوات المسلحة العربية مع تطبيق مبادئ الجودة في التحديات الحالية والمستقبلية"، برئاسة رئيس وفد الأردن العميد الركن عبدالعزيز مطلب السبيلة، وتستمر لمدة 5 أيام.ورأَس وفد المملكة في الندوة ممثل هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة العميد الركن بدر بن عبدالرحمن السيف.وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي، في كلمته خلال الاجتماع، أن التدريب العسكري المشترك بين الدول العربية يعد مجالاً وقاعدة لتعزيز التعاون وتوحيد الأساليب العسكرية والتخطيط الإستراتيجي والعملياتي والاستفادة من المقومات البشرية لدى الجيوش العربية والتعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة.وقال : إن موضوع الندوة يحظى بصبغة خاصة لأهميته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ التعاون والتنسيق العسكري في مجال رفع تطوير الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية، لافتًا النظر إلى أن التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في الدول العربية يحققان أهداف مواجهة التحديات والنهوض بمستوى القوات المسلحة.وأشار الذوادي إلى أن ندوات هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية تهدف إلى إعداد دراسة استرشادية موحدة تسهم في رفع الكفاءة العسكرية لأفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من تطـوير مهاراتهم والتعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث وتطوير الأساليب في المجالات كافة من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية.// انتهى //18:03ت م0137