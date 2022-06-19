الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسخسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من منتخب فرنسا بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب جوليس لادوميغ، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، التي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.ودخل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، وليد عياش، حسن ربيع، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، مشاري النمر.يذكر أن "الأخضر" سيعاود تدريباته غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة منتخب بنما السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة تولون الدولية.// انتهى //18:14ت م0139