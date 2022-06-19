عرعر 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسعقدت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، اجتماعاً لمناقشة برنامج التحول الذكي للأعمال والبيانات من خلال قمرة القيادة الرقمية وأهدافها ومنهجية العمل, وذلك بقاعة الاجتماعات بحضور وكيل الوزارة للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي راجحي, والوكيل المساعد للتحول الرقمي المهندس مساعد العتيبي, والفريق المختص من الوكالة.وعُرِضت خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الإستراتيجي وأداء أمانة الحدود الشمالية للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٢م ومناقشة التحديات والفرص ومجالات التعاون في ابتكار منتجات رقمية تلبي احتياجات العملاء.// انتهى //18:14ت م0140