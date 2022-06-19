طشكند 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واستوج المنتخب السعودي الأولمبي، بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، للمرة الأولى في تاريخه.وحصد الأخضر لقب الآسيوية، بعد الفوز على أوزبكستان بنتيجة (2 - 0)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ميلي ستاديوم في طشقند، في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.وسجل أحمد الغامدي هدف الأخضر في الدقيقة 49، بصناعة من حمد اليامي، ليوجه الغامدي تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى.وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 74، بعد تلقي تمريرة من تركي العمار، ليوجه تسديدة داخل منطقة الجزاء، وتستقر الكرة في الزاوية اليسرى.// انتهى //18:18ت م0141