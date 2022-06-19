الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسنظمت كلية علوم الحاسب والمعلومات ممثلةً بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك سعود فعالية الجوائز السنوية للتميز في البحث العلمي لطلبة وطالبات الدراسات العليا بالكلية للعام، بحضور عدد من الأكاديميين والطلاب.واشتملت الجوائز على عدة مجالات، منها: جائزة رسالة دكتوراة المميزة وجائزة رسالة ماجستير المميزة وجائزة مشروع ماجستير المميز وجائزة ورقة بحثية لطلبة الدكتوراة المميزة وجائزة ورقة بحثية لطلبة الماجستير المميزة.وبلغ عدد المتقدمين للجائزة 74 متقدمًا, وعدد الفائزين بالجائزة 15 فائزًا بمختلف الفروع، وذلك بدعم من شركة علم.وأوضح عميد الكلية الدكتور سلمان بن علي القحطاني أن هذه الجائزة تدعم جودة النشر العلمي بالكلية وتدعم الطلاب والطالبات وتساعد على مواءمة مخرجات برامج الدراسات العليا بالكلية مع احتياجات سوق العمل.بدورها, بينت وكيلة كلية الحاسب للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة منى الرزقان أن الكلية أعلنت هذا العام دراستَيْ ماجستير جديدين، هما: ماجستير الذكاء الصناعي، وماجستير نظم المعلومات وعلم البيانات.// انتهى //18:26ت م0142