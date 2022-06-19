الدمام 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022 اليوم، اجتماعاً لها، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي، وأعضاء اللجنة.وتناول الاجتماع لائحة البطولة، حيث تم الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته من أنظمة تتعلق بإدارة وتشغيل المباريات في الجوانب الإدارية والفنية والتحكيم وفي الجوانب الإعلامية، بالإضافة للوقوف على آخر استعدادات اللجان المعاونة للبطولة.تلا ذلك اجتماع للجنة الحكام برئاسة عبدالرحمن الأحمري مع جميع الحكام المكلفين بإدارة مباريات البطولة، وتخلل هذا الاجتماع استعراض لائحة البطولة والوقوف على جاهزية الحكام.كما عقد اجتماع تنسيقي لممثلي المنتخبات لاعتماد أهلية اللاعبين واعتماد ألوان المنتخبات الرسمية، وإطلاع ممثلي المنتخبات على لائحة البطولة.وتنطلق غداً، أولى منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات للمنتخبات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي، باستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الدمام بالمملكة العربيةالسعودية، وذلك بمشاركة منتخبات المغرب ومصر والكويت والسعودية وليبيا والعراق والجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال.وفي انطلاقة المجموعة الأولى، يلتقي منتخب المغرب مع منتخب الكويت في الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب الصومال في الرابعة والنصف عصرا بنفس التوقيت.وفي الجولة الأولى من المجموعة الثانية، يلتقي منتخب مصر مع منتخب العراق في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما سينتظر منتخب الجزائر حتى الجولة الثانية ليستهل مشواره في البطولة.وفي المجموعة الثالثة يختتم منتخب السعودية مباريات اليوم في كأس العرب لكرة قدم الصالات حين يواجه منتخب فلسطين في التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما سينتظر منتخب ليبيا حتى الجولة الثانية ليخوض أولى مبارياته في البطولة.// انتهى //18:55ت م0147