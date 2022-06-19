جدة 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهوكي رهام العجروش، فريق يونايتد بكأس بطولة الهوكي والميداليات الذهبية في ختام منافسات البطولة المفتوحة الخامسة، التي لعبت خلال اليومين الماضيين على ملاعب أكاديمية وعد في جدة, بمشاركة 40 لاعباً يمثلون أربع فرق من المملكة.وحل فريق براميدز في المركز الثاني، بينما جاء فريق أريبيان ليجندز في المرتبة الثالثة.وحقق اللاعب عدنان إرشاد من فريق يونايتد هوكي جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل اللاعب أحمد عثمان لاعب فريق براميدز على جائزة أفضل حارس مرمى، وجاء اللاعب مالك شافكت، من فريق أريبيان ليجيند هدافاً للبطولة.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل أن البطولة الخامسة حققت نجاحها وأهدافها كسابقاتها من البطولات التي نظمت أخيراً، لافتاً إلى سعيهم للتوسع في إقامة مثل هذه البطولات على مستوى مناطق المملكة بهدف نشرها بين أوساط المجتمع لتصبح كغيرها من الألعاب المختلفة، مثمناً الدعم الذي يجده اتحاد الهوكي من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.// انتهى //19:28ت م0149