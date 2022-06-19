الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسافتتح معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور محمد بن أحمد السديري أمس, اجتماع الجمعية العمومية الـ 13 للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية على ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ, وذلك باستضافة كريمة من الاتحاد السعودي للجولف.وأوضح السديري في كلمته الافتتاحية أن مؤشرات دعم الرياضة الجامعية لرياضة الوطن بدأت تتضح، مؤكداً طموح الاتحاد إلى أن تكون الرياضة الجامعية داعماً رئيساً للرياضة السعودية من خلال الدور الذي تؤديه الجامعات والكليات لتحقيق زيادة عدد المشاركين في النشاط البدني داخل الجامعات, ومن خلال مسابقات الاتحاد وعلى وجه الخصوص للطالبات، حيث إن ذلك سينعكس إيجاباً على صحة المواطن والنمو الاقتصادي للوطن، ويحقق أهداف رؤية المملكة المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي، خاصةً في ظل الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة لرياضة الوطن بشكل عام وللرياضة الجامعية بشكل خاص.وأهاب بضرورة حث المسؤولين عن الأنشطة الرياضية في الجامعات والكليات السعودية للتعاون مع الاتحاد، وأن الجميع عليهم مسؤولية التطوير.وقُدِّم خلال الاجتماع عرض مرئي عن الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يحكي مسيرة الموسم الثاني عشر من بطولات متنوعة، وأنشطة، ومسابقات توعوية، تبين من خلالها حجم الجهود التي بُذِلت لإحداث نقلة نوعية لأنشطة الاتحاد من ناحية عدد المشاركين فيها, وكذلك تنوعها, حيث شملت لأول مرة أنشطة توعوية وتثقيفية.وبدأ جدول أعمال الجمعية بكلمة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني, استعرض من خلالها منجزات الاتحاد للموسم الـ12 وللموسم الـ13 ومؤشر الأداء وأهميته في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.وأكد أهمية توسيع قاعدة المشاركين في النشاط البدني والرياضي وإعطاء الفرصة لمختلف مستويات الأداء البدني، وهذا سيؤدي إلى زيادة نسبة الممارسين للنشاط البدني في البيئة الجامعية وزيادة فرص الانتقاء للموهوبين رياضياً الذي بدوره سيجعل البيئة الجامعية قادرة على تحقيق أهداف رؤية المملكة المرتبطة بالنشاط الرياضي.واختتم المزيني عرضه بحث الجميع على الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للاتحاد على أن يكون الموسم الـ13 موسم تحقيق الأرقام في أعداد المشاركين وفي تنوع الألعاب وفي تكافؤ الفرص للجميع، خصوصاً أهمية الاستمرار في تمكين الطالبات من ممارسة النشاط البدني، خاصةً في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من الحكومة الرشيدة.وقدم خلال الاجتماع عرضاً إحصائياً للموسم الثاني عشر مقارنةً بالمواسم الأخرى، حيث تبين من خلاله تضاعف عدد البطولات وعدد المشاركين في أنشطة الاتحاد.واستعرض المجتمعون مسابقات الموسم المقبل ومناقشتها من قبل رئيس لجنة المسابقات الدكتور على جباري مع الجامعات التي تضمنت لأول مرة مسابقات تنشيطية بالتزامن مع المسابقات الرئيسة.فيما استعرض الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي مقترحات الأمانة والجامعات والكليات ونُوقِشت لتُرقَع أهم التوصيات لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية, وهي: أهمية دعم الأنشطة الداخلية في الجامعات السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية, والاهتمام برياضة ذوي الإعاقة وحث الجامعات على تحفيزهم على ممارسة الأنشطة البدنية والاشتراك في مسابقات الاتحاد مع الرفع بتوصية لمجلس إدارة الاتحاد باستثناء شرط العمر في لائحة أهلية المشاركين ليكون 32 سنة بدلاً من 28 سنة لإتاحة أكبر عدد منهم للمشاركة, وإقامة الدورات التدريبية لمنسوبي ومنسوبات عمادة الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة لتواكب أهداف وإستراتيجية الاتحاد.وأُقِيمت على هامش الاجتماع الـ13 للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بتنظيم من الاتحاد السعودي للجولف ورشة العمل للتعريف بلعبة الجولف، شارك فيها ممثلو وممثلات الجامعات والكليات السعودية.وصاحب الورشة جولة في ملاعب رويال غرينز للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.// انتهى //19:33ت م0150