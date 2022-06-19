أبها 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم ، أعمال القبول للعام الجامعي القادم 1444، وذلك في مقر عمادة القبول والتسجيل بالمدينة الجامعية بالقرعاء، بحضور عدد من منسوبي الجامعة والعمادة.وأكد السلمي خلال التدشين أن العام الجامعي القادم سينطلق بنظام الفصول الثلاثة، مشددًا على إتاحة كل السبل التي تخدم الطلاب والطالبات من خلال تقديم كل المعلومات بأساليب تقنية حديثة تغني عن الحضور لمقر العمادة، لافتًا إلى حرص الجامعة على انتقال طلابها وطالباتها لنظام الفصول الثلاثة بما لا يخل بمعدلاتهم وتحصيلهم العلمي ومدة الدراسة، مستعرضًا عددًا من مميزات نظام الدراسة الثلثي.فيما أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة حرصت على إصدار دليل شامل لكل ما يتعلق بقبول العام الجامعي القادم وذلك لإيضاح كل التفاصيل التي من شأنها اختصار الوقت والجهد، لافتًا إلى أنه سيتم فتح بوابة القبول في الـ 25 من شهر ذي الحجة القادم حتى الثاني من شهر محرم 1444، مؤكدًا أن عمليات الترشيح ستتم وفقًا للنسب المؤهلة والموزونة إضافة إلى عدد المقاعد المتاحة لكل تخصص ووفقًا لترتيب رغبات المتقدم.كما بيّن أن العمادة توفر الدعم اللازم لخدمة المستفيدين وتلقي الاستفسارات خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف 0172418000 تحويلة 3، إضافة إلى خدمة تواصل والاستفسارات عبر نظام "أكاديميا" الإلكتروني خارج اوقات الرسمي خلال فترة تقديم الطلبات.يذكر أن العمادة عقدت ضمن جهودها في التعريف بآليات القبول صباح اليوم أيضًا ملتقى أقيم بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وذلك لتعريف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي بآلية القبول والتسجيل بالجامعة قدمه وكيل العمادة الدكتور علي عبدالمتعالي.// انتهى //19:37ت م0153