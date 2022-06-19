الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسفازت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك لدورة جديدة تستمر لأربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت بالمقر الرئيس للاتحاد بالعاصمة السويسرية جينيف، ضمن أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد الدولي.ونجحت الهيئة في الفوز بالعضوية بعدما جمعت أغلب أصوات مندوبي الدول الأعضاء, فيما فاز الرئيس الحالي للاتحاد فرانشيسكو روكا بالرئاسة لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات.ورفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى بهذه المناسبة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكداً أن ذلك يجسد المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية، خاصةً في مجالات العمل الإنساني والإغاثي, والدور الكبير الذي تؤديه في خدمة الإنسانية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.وأوضح العويسى -الذي يرأس وفد الهيئة المشارك في أعمال الجمعية العامة بجينيف حالياً- أن هيئة الهلال الأحمر السعودي حرصت دوماً على أن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أياً كان موقعها، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعينها على أداء رسالتها السامية ويدفعها لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لتخفيف معاناة البشرية ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج في مختلف بلدان العالم، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق.يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها المملكة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك، حيث سبق أن فازت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمقعد ذاته لمدة أربع سنوات في الانتخابات التي جرت بمدينة سيدني بأستراليا في نوفمبر عام 2013م، بأغلب أصوات أعضاء الجمعية العامة.// انتهى //19:53ت م0155