الظهران 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسدشّنت أرامكو السعودية وشركة كوجنايت، مشروعهما المشترك شركة كنتكست (CNTXT)، التي سيكون مقرّها في الرياض.وتسعى شركة كنتكست إلى دعم التحوّل الرقمي الصناعي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، وستقدم خدمات التحول الرقمي التي تدعمها الحلول السحابية المتقدمة والبرامج الصناعية الرائدة، وتهدف هذه الحلول والخدمات إلى مساعدة شركات القطاعين العام والخاص على ضمان مستقبل البنية الأساسية لبياناتها، وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر مع تعزيز الاستدامة التشغيلية والأمن.وتمثّل (كنتكست) موزّعًا معتمدًا للحلول السحابية لـ(جوجل كلاود) في المملكة، والموزع الحصري لـ (كوجنايت داتا فيوجن) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, ومن المتوقع أن تدشن جوجل كلاود "مركز التميّز" في وقت لاحق من هذا العام لتقديم خدمات التدريب للمطورين وقادة الأعمال على كيفية استخدام التقنيات السحابية.وتسعى شركة كنتكست، التي يقودها كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة عبدالله الجروان وفريق إداري من الكفاءات المحلية والدولية، إلى توسيع الفريق بصورة كبيرة هذا العام على أمل أن تصبح جهة العمل الأولى في مجال التقنية بالمملكة.ويُعد تدشين شركة كنتكست محطة بارزة في التعاون بين أرامكو السعودية وشركة "أكير إيه إس إيه"، المالك لحصة الأغلبية في شركة كوجنايت. وبدأت الشراكة في عام 2019، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وتبادل المعرفة حول الرقمنة الصناعية ومبادرات الاستدامة.وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي, أن شركة كنتكست تجمع بين الإرث الصناعي، والتقنية المتقدمة، وفريق موهوب من شأنه أن يساعد في رقمنة القطاعين العام والخاص في المملكة.من جانبه بين رئيس شركة "أكير إيه إس إيه" رئيس مجلس إدارة شركة كوجنايت أويفيند إريكسن أن شركة كنتكست وسيلة مهمة لتعزيز ربحية صناعات المملكة واستدامتها من خلال الاستخدام المبتكر للتقنية, متطلعا لقيام الشركة بتسريع التحوّل الرقمي في القطاعات الأكثر أهمية في المنطقة.من جهته أوضح الجروان أن هناك إمكانات هائلة غير مستغلّة في التحوّل الرقمي في المملكة والشرق الأوسط ككل, ومع وجود مساهمات جوجل كلاود وشركة كوجنايت في محفظة الأعمال، يمكن مساعدة القطاعين العام والخاص في الابتكار بسرعة أكبر، وتنمية الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات إلى قيمة.فيما أشار العضو المنتدب لجوجل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا عبدالرحمن الذهيبان إلى أن الشركات في جميع أنحاء العالم تتجه إلى جوجل كلاود لتعزيز النمو والحصول على المساعدة للتغلب على أهم التحديات التي تواجهها في مجال الأعمال, وبالعمل مع (كنتكست) بوصفها موزع (جوجل كلاود) في المملكة، ستتم الاستفادة من أحدث التقنيات وعقود من الخبرة لمساعدة الشركات على النمو والتطور بأمان.// انتهى //19:56ت م0156