كوالالمبور 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واس واستشارك ضمن فريق مبادرة طريق مكة بمطار كوالالمبور بمملكة ماليزيا، كفاءات نسائية مؤهلة ومدربة لإنهاء أعمال الحجاج في صالة المبادرة واستكمال الإجراءات وأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم.ويأتي إطلاق وزارة الداخلية مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام 1443هـ في عامها الرابع، إضافةً إلى دول: باكستان وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، صمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.. من خلال إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة وتسلم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.// انتهى //20:16ت م0159