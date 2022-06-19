تبوك 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واستنظمُ وزارةُ البيئة والمياه والزراعة ،ورشةَ عملٍ بعنوان "الفرص الواعدة لاستخدام المياه المجددة (المعالجة) في الأغراض الزراعية والصناعية والبيئية بمنطقة تبوك"، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.وأوضحَ مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أنَّ الورشةَ ستتضمنُ عرضًا لأفضل التطبيقات العالمية والإقليمية والمحلية للاستفادة من المياه المجددة، والقبول المجتمعي والإطار التنظيمي لاستخدام المياه المجددة ،ووجهة النظر الشرعية في استعمال المياه المعالجة ،مشيراً إلى أنَّ الورشة تستهدفُ رفعَ الوعي لدى المزارعين والمستفيدين بشكل عام بأهمية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا (المياه المجددة) كأحد المصادر المهمة لاستدامة إمدادات المياه للعديد من الاستخدامات.ودعا المهندس "الرويلي" الرؤساء التنفيذيين في الشركات الزراعية والمزارعين والمتخصصين في مجال الزراعة والمياه والبيئة والصناعة،للحضور والاستفادة ممايُقَدَّمُ في هذه الورشة من قبل الخبراء والباحثين والمتخصصين.// انتهى //21:21ت م0167