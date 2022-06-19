الرياض 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسنظمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقر القيادة، اليوم، معرضاً لأهم المشاريع الإغاثية والأعمال الإنسانية الدولية التي قدمها المركز منذ تأسيسه، انطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعاراً منها بأهمية رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.واشتمل المعرض الذي افتتحه نيابة عن معالي قائد القوات المشتركة، نائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، مشاريع الأمن الغذائي، والصحة، ومشاريع دعم وتنسيق العمليات الإنسانية المتضمنة التعليم والتغذية والعديد من الأعمال الخيرية.كما تضمن المعرض أهم المشاريع التي قدمها المركز لجمهورية اليمن الشقيقة ومنها: الغذائية، والصحية، والايواء، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية، والتعليم، والحماية، والخدمات اللوجستية بمبلغ إجمالي 4.6 مليار دولار أمريكي.حضر المعرض كبار ضباط القوات المشتركة ومنسوبو خلايا دول تحالف دعم الشرعية والدول الصديقة.وكان المعرض بتنسيق من إدارة العمليات العسكرية المدنية المعنية بمرحلة الاستقرار وتنسيق العمل الإغاثي والتنموي في القوات المشتركة.// انتهى //21:28ت م0168