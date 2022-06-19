إسلام آباد 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسقَضَتْ قواتُ الأمنِ الباكستانيةُ على ستة إرهابيين خلال عملية نَفَّذَتْها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحَ بيانٌ صادرٌ عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أنَّ العمليةَ التي نَفَّذَتْها قواتُ الأمنِ بناءً على معلومات استخباراتية، وأنَّ الإرهابيين الستة الذين قُضِيَ عليهم كانوا من عناصر منظمة "جيش تحرير بلوشستان" التي تبنَّت مسئوليةَ معظم الهجمات الإرهابية، مشيراً إلى أنَّ قواتِ الأمن صادرت منهم كميةً من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.// انتهى //22:05ت م0171