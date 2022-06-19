سكاكا 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أميرُ منطقة الجوف ، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسموِّ ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم على بطولة كأس آسيا.ونَوَّهَ سموُّ أميرِ منطقةِ الجوف بالمستوى الكبير الذي ظهر به المنتخب السعودي خلال المباراة النهائية بصفة خاصة، وماسبقها من المباريات التي لعبها خلال مسيرته في البطولة عموماً.وأكدَ أنَّ هذا الإنجازَ يضافُ إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تَحَقَّقَتْ للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر ، مُنوِّهًا بمايحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.// انتهى //22:43ت م0173