عرعر 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم على بطولة كأس آسيا.وأكد أن تحقيق المنتخب الأولمبي لبطولة آسيا يُجسد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، الذي أثمر بعد توفيق الله في الاستمرار بحصد الإنجازات وتحقيق النجاحات المتلاحقة، حيث يتقدم القطاع الرياضي بخطوات متسارعة ونوعية بفضل رؤية المملكة 2030، التي استهدفت الوصول إلى التميز عبر صناعة الأبطال في مختلف الرياضات، إضافة إلى استمرار استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية.وهنأ سموه لاعبي المنتخب الأولمبي والجماهير الرياضية كافة، مقدمًا شكره للاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية على الجهود الكبيرة التي بذلوها جميعًا.// انتهى //22:53ت م0176