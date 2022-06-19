أبها 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واساستقبلَ فرعُ وزارةِ البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم, وفدَ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يزورُ المنطقةَ لبحث الوضع الزراعي فيها، وتحديد الميز النسبية والتحديات التي تواجهُ قطاع الزراعة بعسير؛استعدادًا للبدء في إعداد الدراسات والمشاريع التي تساعدُ في تطوير وتنمية المحاصيل ذات الميز النسبية.واطَّلَعَ الوفدُ - خلال الزيارة- على أهم الخصائص الإنتاجية بمنطقة عسير،والتنوُّع المحصولي بحسب طبوغرافية المنطقة ومميزاتها المناخية، كما جرى استعراض أبرز تحديات قطاع الزراعة المتمثلة في شح المياه وتسويق المنتج الزراعي بسعر عادل للمزارع والمستهلك، كما يُنَظِّمُ الفرعُ جولاتٍ ميدانيةً للأعضاء على عدد من مزارع المنطقة لمدة يومين.يذكرُ أنَّ الصندوقَ الدولي للتنمية الزراعية يعدُّ إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، التي تسهم في بناء قدرات المزارعين،ورفع مستوى دخلهم،وتنمية المناطق الريفية؛بهدف دعم الأمن الغذائي المستدام.// انتهى //23:46ت م0183