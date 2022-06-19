حفر الباطن 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن مساء اليوم تدشين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية لمشروع تقديم خدمات تأهيل المستفيدين في قطاع الثروة الحيوانية "الأغنام" للجنسين .وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن المشروع يهدف إلى رفع القدرة الاحترافية لمربي الأغنام من الجنسين، وتغيير طرق التربية التقليدية إلى طرق وأنظمة حديثة في التربية، وتطوير مهنة تربية الأغنام عبر رفع الناتج الحيواني من اللحوم والألبان، ورفع دخل المربي من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، عبر حقيبة تدريبية تشمل عدة مهارات متعلقة بإدارة وتشغيل منتجات مشاريع تربية الماشية وإدارة خدماتها وتحسين عمليات التسويق والمبيعات بكامل تفاصيلها بالاستعانة بخبرات تدريبية عالية المستوى.وأشار إلى أن بداية انطلاق المشروع ستكون من محافظة حفر الباطن بوابة المملكة ومصدرها الأول للثروة الحيوانية مما يسهم بمشيئة الله تعالى في تنمية الحركة الاقتصادية، وزيادة حجم سوق الماشية بالمحافظة، واستدامة الأمن الغذائي بالمملكة، لافتاً النظر إلى أن العدد المستهدف للبرنامج بالمملكة يقدر بخمسة آلاف مربٍّ، منهم 1000مربية، وما يقارب 500 متدرب ومتدربة من المنطقة الشرقية.// انتهى //23:46ت م0184