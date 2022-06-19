الدمام 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسعقد مدربو منتخبات المغرب ومصر والكويت والسعودية وليبيا والعراق والجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال أمس الأحد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبات المشاركة، المقرر إقامته قبيل انطلاقة منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، المنتظرة بدايتها غداً في مدينة الدمام.واتفق المدربون في أحاديثهم على أهمية البطولة، مثمنين للمملكة استضافة البطولة، ومنوهين بخطوة الاتحاد العربي لكرة القدم الذي أقر هذه البطولة، لا سيما مع الدور الكبير لها في المستقبل، إذ ستُفرز مواهب ولاعبين سيشكلون رافداً كبيراً لمنتخبات بلادهم في المستقبل بما يضمن تمثيلاً أكثر تأثيراً على مستوى البطولات القارية والدولية، لافتين الانتباه إلى التنافس الكبير المتوقع أن تشهده مباريات هذه البطولة، لذا أظهر كل مدرب على طريقته تحديه لباقي المنتخبات.وتباينت طموحات المدربين خلال التعليق على الحالة الفنية للاعبيهم ومسيرتهم وأهدافهم في البطولة، مشيرين إلى احترامهم لمنافسيهم، ومؤكدين أن لقب البطولة مهم ومحفز كبير للاستحقاقات القادمة.// انتهى //00:28ت م0002