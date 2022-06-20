سياسي / غوستافو بيترو يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
بوغوتا 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
فاز المرشح اليساري غوستافو بيترو بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا حاصدًا 50,47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها.
وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ بهزيمته على 47,27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة تنظيم الانتخابات.
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