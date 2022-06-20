بوغوتا 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسفاز المرشح اليساري غوستافو بيترو بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا حاصدًا 50,47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها.وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ بهزيمته على 47,27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة تنظيم الانتخابات.// انتهى //02:01ت م0004