لندن 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليلة الماضية اتصالًا هاتفيًا بنظيره النرويجي يوناس ستوره.وجرى خلال الاتصال بحث الشأن الأوكراني، حيث أكد الجانبان مواصلة العمل معًا لدعم أوكرانيا، كما تطرقا إلى الحصار المفروض على الحبوب في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، وكيف يمكن للشركاء والحلفاء الدوليين دعم الجهود لضمان فك الحصار عنها.// انتهى //03:47ت م0005