بريدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه ونيابة عن أهالي منطقة القصيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم على بطولة كأس آسيا.ووصف سمو أمير القصيم تحقيق المنتخب الأولمبي لبطولة آسيا بأنه يؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على مواصلة مسيرة الإنجازات في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، مشيرا إلى أن ما تحقق يضاف إلى مسيرة الإنجازات المتواصلة لرياضة الوطن، منوها بالدعم الكبير الذي تحظى به البرامج الرياضية والشبابية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.وقدم سمو أمير القصيم التهاني والتبريكات لسمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وللشعب السعودي، والجهازين الإداري والفني واللاعبين، متمنيا التوفيق للمنتخب السعودي في المراحل القادمة.// انتهى //05:06ت م0009