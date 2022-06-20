باماكو 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسقال مسؤول في الشرطة في مالي إن مسلحين قتلوا 20 مدنيا على الأقل في قرى عدة تقع شمال مدينة جاو بشمال البلاد .وأضاف مسؤول في شرطة المنطقة:" إن مسلحين اغتالوا ما لا يقل عن عشرين مدنيا في قرى عدة بمنطقة أنشاودج التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال جاو".وتشهد مدينة جاو أعمال عنف منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2012 حيث لم يُتح انتشار القوات الأجنبية حل الأزمة الأمنية في مالي.// انتهى //06:12ت م0010