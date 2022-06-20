المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 159619 حاجا من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة الحج هذا العام.وأوضحت إحصائية حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة التي تصدرها وزارة الحج والعمرة أن 146765 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس, بينما استقبل مركز الهجرة البري 12335 حاجا قدموا برا عبر المنافذ البرية.وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, وبينت أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددا بواقع 26705 حجاج في المدينة المنورة يوم أمس, يليهم الحجاج من الجنسية الهندية بواقع 19663 حاجا, ثم حجاج من بنجلاديش بعدد 8672, ثم حجاج باكستان بعدد 7747 , ثم حجاج إيران بواقع 6567 .وأوضحت الإحصائية أن 63077 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 96526 حاجا من جنسيات مختلفة.وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 347 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 613 عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 384 حاجا.وسجلت الإحصائية تنفيذ 20 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج, إضافة إلى تنفيذ 122 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.// انتهى //07:15ت م0012