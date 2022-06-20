المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي الأول بالمدينة المنورة عن فتح باب التسجيل للقبول للعام التدريبي القادم لخريجي المرحلة المتوسطة والثانوية (الأول والثاني ثانوي) ابتداءً من الـ 25 من شهر ذي الحجة المقبل, ولمدة خمسة أيام.وبيّن المعهد أن تقديم الطلبات سيتم عبر بوابة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في 4 تخصصات, تشمل السيارات, والميكانيكا العامة, والكهرباء, واللحام, ويحصل الخريج على شهادة دبلوم المعهد الصناعي الثانوي, ومكافأة شهرية خلال فترة التدريب, إضافة إلى تمكينه من مواصلة التدريب في الكليات التقنية.// انتهى //07:33ت م0014