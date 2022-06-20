طوكيو 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 32ر428 نقطة أو 65ر1% ليصل إلى 68ر25534 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35ر26 نقطة، أو44ر1%، ليصل إلى 55ر1809 نقطة.// انتهى //07:42ت م0015