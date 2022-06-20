اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
طوكيو 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 32ر428 نقطة أو 65ر1% ليصل إلى 68ر25534 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35ر26 نقطة، أو44ر1%، ليصل إلى 55ر1809 نقطة.
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