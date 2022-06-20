سياسي / الرئيس الكولومبي المنتخب يعد بتشكيل حكومة أمل
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
بوغوتا 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
تعهد غوستافو بيترو الذي انتخب الأحد ليكون أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا بإجراء تغيير حقيقي في بلاده وبتشكيل حكومة أمل بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأوضح بيترو ( 62 عاما ) أمام مئات من أنصاره الذين تجمعوا في العاصمة بوغوتا أن الحكومة التي ستتولى السلطة في 7 أغسطس المقبل ستكون حكومة الحياة والسلام والعدالة الاجتماعية والعدالة البيئية، ووعد بأن كولومبيا ستقود مكافحة تغير المناخ وتنقذ غابات الأمازون إلى جانب البلدان الأخرى في القارة.
يذكر أن بيترو حصد 50,45% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفقا لنتائج رسمية تشمل 99,95% من الأصوات. وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ بهزيمته على 47,30% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة تنظيم الانتخابات.
// انتهى //
07:42ت م
0016