بوغوتا 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واستعهد غوستافو بيترو الذي انتخب الأحد ليكون أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا بإجراء تغيير حقيقي في بلاده وبتشكيل حكومة أمل بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وأوضح بيترو ( 62 عاما ) أمام مئات من أنصاره الذين تجمعوا في العاصمة بوغوتا أن الحكومة التي ستتولى السلطة في 7 أغسطس المقبل ستكون حكومة الحياة والسلام والعدالة الاجتماعية والعدالة البيئية، ووعد بأن كولومبيا ستقود مكافحة تغير المناخ وتنقذ غابات الأمازون إلى جانب البلدان الأخرى في القارة.يذكر أن بيترو حصد 50,45% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفقا لنتائج رسمية تشمل 99,95% من الأصوات. وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ بهزيمته على 47,30% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة تنظيم الانتخابات.// انتهى //07:42ت م0016