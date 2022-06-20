الخرطوم 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسنقلت الصحف السودانية الصادرة اليوم عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قوله إنه لا يوجد أي تحالف بين المكوّن العسكري و"المؤتمر الوطني".وأبرزت توجيه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي جميع الأجهزة الأمنية ببسط هيبة الدولة وتطبيق القانون على كل المتفلتين والمجرمين.وعرجت على تحذير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يوناميتس" فولكر بيرتس، من خطر الجوع الذي يهدد الملايين من السودانيين جراء العنف في إقليم دارفور، مطالبا بزيادة المساعدات الدولية للبلاد.واهتمت صحف السودان بتأكيد الآلية الثلاثية المعنيّة بإيجاد تسوية سياسية بين الفرقاء في السودان أن جهودها مستمرة من أجل جمع جميع الفرقاء في البلاد على طاولة المشاورات، وتشكيل حكومة تسيير شؤون البلاد.// انتهى //07:53ت م0018