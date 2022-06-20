الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأرست المؤسسة العامة للحبوب الدفعة الثانية لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بتوريد كمية 300 ألف طن، موزعة على 5 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة نوفمبر 2022م - يناير 2023م، وسيتم ترسية الدفعة الثالثة والأخيرة خلال الفترة المحددة لها حتى نهاية يوليو القادم.وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الثانية من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج التي تعادل 20% أي بنحو 700 ألف طن من حجم استهلاك المملكة، وذلك في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالاستهلاك المحلي.ودعت المؤسسة العامة للحبوب المستثمرين السعوديين إلى التقدم للتأهيل للمنافسات المخصصة لهذه المبادرة خلال الأعوام القادمة.// انتهى //09:33ت م0020