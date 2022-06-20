القاهرة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على القمة المصرية البحرينية الأردنية التي جمعت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أمس بشرم الشيخ، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.وأفادت بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اعتمدا وثيقة أولويات الشراكة بين الجانبين والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون حتى 2027.ونشرت صحف الاثنين تأكيد نائب المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، حرص المجلس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قلقيلية، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وأشارت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى مقتل 20 شخصاً على أيدي مسلحين في قرى عدة بشمال مالي.// انتهى //09:40ت م0021