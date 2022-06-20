الدمام 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واستنطلق بطولة كأس العرب لكرة الصالات السادسة للمنتخبات اليوم، وذلك على صالة وزارة الرياضة (الصالة الخضراء) بمدينة الدمام.ويلاقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب الفلسطيني في افتتاح مبارياتهما بالبطولة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.وقد أنهى المنتخب تحضيراته للمباراة بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، وذلك بإقامة حصة تدريبية على الصالة التي ستحتضن مباريات البطولة.// انتهى //09:55ت م0022